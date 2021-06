‘La Iglesia en Panamá no permitirá que el ejemplo de Héctor Gallego se pierda en el olvido’

“La Iglesia en Panamá no permitirá que el ejemplo de Héctor se pierda en el olvido. Y quienes están relacionados con su desaparición, no podrán vivir tranquilos, mientras siga en el misterio su muerte. Aún pueden decir la verdad sobre lo que sucedió y dónde están los restos de Héctor”, fue parte del mensaje dado este domingo por Ulloa Mendieta.

A Héctor le quemaron el rancho, y pensaron encontrarlo muerto; pero despertó a tiempo y escapó, salvando la vida. Sin embargo, el 9 de junio de 1971, unidades de la entonces Guardia Nacional “lo agarraron en Santa Fe, y no se ha vuelto a saber de él. Lo desaparecieron. Y desde entonces la Iglesia no ha cesado en su búsqueda y reclamar a las autoridades la verdad sobre lo sucedido”, remarcó Ulloa Mendieta.

