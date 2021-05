“La identidad castellana es la más mestiza de España”

En ese viaje, la música del Nuevo Mester de Juglaría sirve de detonador de un camino que lleva al narrador a reflexionar sobre la identidad castellana y, lejos de tópicos reaccionarios, descubre un “legado cultural” donde se mezclan el Cid, el Islam, la Conquista de América, el Quijote, unos determinados rasgos de la tierra y, por supuesto, los comuneros. “ Castilla no ha estado lista porque ha dejado que se la identifique como reaccionaria cuando no lo es” , defiende, “la identidad castellana es mestiza, la más mestiza de España, y progresista, se ve en las ansias de libertad del Poema de Mío Cid o el de Fernán González y en los comuneros”.

Con todo ese apasionante material, el escritor no quiso “hacer una novela histórica convencional”, porque “te confina en el pasado y no quería hacer una antigualla del siglo XVI”. “Los comuneros tienen tanta riqueza, tanta complejidad y tanta actualidad que lo quería tratar como algo vivo, porque lo están”, explica.

