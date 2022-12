‘La idea es tener un Servicio Nacional de Protección Ambiental antes de terminar la administración’

Para que suceda y lleguemos a esa pregunta sobre el uso de la madera debemos continuar con las investigaciones porque ahora no hemos podido tomar una decisión sobre qué hacer con la madera. Después podremos tomar la decisión de qué hacer o usarla de la mejor manera con la vigilancia posible para que no vuelvan a suceder esas cosas.

En efecto, la convención se efectuó del 14 al 25 de noviembre, llamada la Cop de las Américas porque hace 20 años no se realizaba en la región. Es relevante mencionar que la secretaría está liderada por una panameña, Ivonne Higuera, así que todo eso se da en la convención. Como resultado te puedo mencionar que se discutieron 53 propuestas de las cuales 46 fueron adoptadas en el Cites. En este tipo de citas se estudia cada una de las especies para categorizarlas en un nivel de protección. En este sentido se incluyen en los Apéndices III, II y I, según el nivel de protección. El Apéndice III engloba las especies endémicas que nosotros como país queremos proteger y para ello pedimos ayuda internacional porque se comercian en el mundo. El Apéndice II no prohíbe la comercialización, pero sí la regula. Es necesario demostrar la trazabilidad y la legalidad en la que se obtuvo la especie porque es importante demostrar la sostenibilidad. El Apéndice I es totalmente restrictivo por su peligro de extinción. En este sentido prohíbe la extracción y comercialización.

Proteger la biodiversidad de nuestro país requiere de controles eficaces y de una institución comprometida. Incluir especies protegidas en regulaciones para la comercialización sin un control real, no sirve de nada. Un ejemplo claro es el tráfico de cocobolo que se extrae ilegalmente de los parques protegidos por ley. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) prohíbe la tala, pero la comercialización está regulada en el mundo. Sin embargo, las restricciones no han detenido a las redes criminales dedicadas a este ilícito que, por décadas, ayudados de la corrupción y sobornos, han exportado la madera burlando a las autoridades. El Ministerio de Ambiente pretende crear una fuerza policial especializada en la protección ambiental para tener más control de nuestra biodiversidad e intentar frenar el tráfico ilegal de especies. Se proponen hacerlo antes de que culmine la administración gubernamental. Como nos dice la viceministra de la cartera, Diana Laguna, la idea no disgusta al Ministerio de Seguridad, institución con la que coordinan los asuntos legales para presentarlo ante la Asamblea Nacional.

