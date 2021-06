la idea de este país para fomentar el uso de la criptomoneda

El monedero virtual Chivo estará disponible para todos los ciudadanos a partir del 7 de septiembre y su servicio será gratuito y no tendrá ningún tipo de comisiones a la hora de hacer o recibir pagos o a la hora de convertir bitcoin a dólares o viceversa. Además, tiene la ventaja de que no se cobrará comisión a los comercios, algo que sí que sucede con los pagos mediante tarjeta de crédito.

“Los únicos bitcoin que no pueden ser convertidos (a dólares) son los primeros 30 que dará el Gobierno. Esos solo podrán ser gastados. ¿Por qué? Porque el propósito de esos $30 en bitcoin no es regalar dinero, sino incentivar el uso de bitcoin y de la Chivo wallet” , expresó el presidente sobre el uso de esas primeras criptomonedas que otorga el Gobirno.

You May Also Like