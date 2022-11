La huida de la pobreza

Guerra pone la estocada al indicar que las condiciones de vida en Venezuela no han mejorado y no son buenas para que la gente decida quedarse. “Se ha creado una situación en la que hay gente que prefiere arriesgar la vida que estar en Venezuela”.

No hay estadísticas oficiales, pero los esfuerzos de las organizaciones y los estudios académicos reflejan que los salarios no llegan a $150 al mes. El economista José Guerra habló con La Prensa sobre “una burbuja económica que solo alcanza a 20% de la población”.

Leonardo Vera, profesor de la escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, explicó a este diario que hay una razón fundamental que explica esto: No se encuentran trabajos de calidad en la economía venezolana y en los pocos empleos que hay, los sueldos no alcanzan para cubrir los gastos.

“La gente cree que todos los que estamos aquí somos delincuentes, pero muchos tenemos educación, aunque no nos sirve de nada porque no hay futuro en Venezuela”, recalcó, mientras cuenta lo que fue atravesar 100 kilómetros de selva espesa, sin agua, con la piel tapizada en picaduras y el cruce de ríos, cuya corriente se llevó a varios compañeros de travesía. “Mes y medio de trayecto desde Venezuela hasta México para nada”.

“Se rindieron y no pudieron seguir caminando… Los vimos morir, pero no hubo forma de ayudarlos”, expresó en tono triste, pero con la actitud de quien sabe que la muerte es una opción que se baraja cuando cruzas el Tapón del Darién, una región selvática, húmeda y pantanosa, ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá.

Salió de Venezuela teniendo empleo, pero viviendo en total precariedad. “A diferencia de lo que sucedía en el pasado, el problema no es tanto la escasez. Ahora hay comida en los supermercados, pero no todos podemos comprar lo que realmente necesitamos comer. Entonces, huir es cuestión de supervivencia”, comentó.

