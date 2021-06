La huella del arte en el contexto histórico y social

El camino de esta evolución o trayecto sigue un rastro desde el modelo cognitivo establecido por Platón que separa sensibilidad y razón. La posterioridad pretende atribuirle al arte el universo de la sensibilidad, sin entender que ambas partes no pueden ser disociadas. ¿Acaso no debemos buscar también en la razón, por ejemplo, el surgimiento del arte del Renacimiento? Sobre todo si queremos considerar el complejo conocimiento que requirió la invención de la perspectiva, el estudio de la anatomía, el dominio geométrico, matemático y técnico de la expresión en el plano.

You May Also Like