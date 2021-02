La hostelería presentará el próximo jueves 50 demandas por las pérdidas sufridas en el estado de alarma

El sector hostelero, ante la falta de ayudas directas en España, ha recordado que Alemania volvió a garantizar el pasado jueves un nuevo paquete de ayudas directas a su hostelería y una rebaja del IVA hasta el 7% para bares y restaurantes hasta finales del 2022. “Por el contrario, en España, ante la angustiosa situación que soporta, a la hostelería no le ha quedado más remedio que pedir amparo ante el Tribunal Supremo para no desaparecer durante este 2021”, ha indicado la plataforma.

