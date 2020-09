La hostelería pide auxilio y alerta del cierre de 85.000 locales por la falta de ayudas y las restricciones anticovid

El 20% de nuestras empresas no han abierto y muchas no lo harán. Es probable que cierren 85.000 locales y en agosto ha habido medio millón de empleos menos.

Por ello, pide al Gobierno y a las autonomías “actuar ya”, pues la situación es “catastrófica y no mejora”. Entre sus peticiones, destaca la prórroga de los ERTE y cambiarlos, ya que “ no tiene sentido que si una empresa está cerrada tenga que pagar una parte a su trabajador “.

“Vendrán representantes de todas las provincias de España y de todo tipo de hostelería”, explica José Luis Yzuel , presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. En una conversación con 20minutos , expone que están “cabreados” por las “arbitrarias medidas” que, dice, solo se están tomando contra este sector. También alerta sobre las “catastróficas” consecuencias que pueden provocar: según los datos que maneja su asociación, está en juego la supervivencia de hasta 85.000 locales en todo el país. “ El 20% de las empresas hosteleras no han abierto y muchas de ellas no van a abrir”, asegura a este diario.

