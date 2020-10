la homosexualidad en la corte real de Isabel II

Es cierto que lord Ivar Mountbatten es uno de los más de 200 primos terceros que a ojo de buen cubero debe tener la reina, pero no quita que fuese un enorme gesto, más allá de los rumores de que una de las leyes que más le entusiasmó rubricar fue la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo (aunque según otras fuentes ella sigue prefiriendo las uniones civiles) o de que haya nombrado caballeros y damas de la Orden del Imperio Británico a varias cabezas visibles del colectivo c omo el propio Elton John, la poeta Carol Ann Duffy o el actor Ian McKellen.

Junto con el fútbol masculino, quizá sea la monarquía el ámbito en el que la homosexualidad o la bisexualidad menos visibilidad tienen a día de hoy. Pero eso, obviamente, no quiere decir que no estén ahí. Y para muestra solo hay que rastrear un poco en el pasado reciente de la familia real británica, para entender que en la historia de la corte de Isabel II no es una historia 100% heterosexual.

