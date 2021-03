La historia detrás de un disco premiado

Todo premio es una bendición. Esta semana el pianista panameño Danilo Pérez obtuvo su primer premio Grammy en la categoría Mejor álbum de jazz vocal por Secrets are the Best Stories, un trabajo que hizo a cuatro manos con el cantante estadounidense Kurt Elling.

“Este premio ha sido inesperado y me ha llenado de mucha emoción por los retos que hemos vividos este año. Le dedico esta distinción a mi familia y a mi patria, Panamá”, manifiesta el creador del Panamá Jazz Festival, una iniciativa que en este 2021 llegó a su edición número 18.

Este es el tercer Grammy en la vida artística del también compositor, docente y promotor cultural istmeño. “Ganarlo en la categoría de Jazz Vocal marca mi primera coproducción vocal de mi carrera”. Secrets are the Best Stories, el disco que fue galardonado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, es una fusión de los talentos y la forma de ver la vida de Danilo Pérez y Kurt Elling, quien a su vez ha sido nominado al Grammy por sus álbumes Close Your Eyes, The Messenger, This Time it’s Love y Nightmoves. “Kurt y yo compartimos preocupaciones parecidas con respecto a temas de la política mundial vinculados con la inmigración, el racismo y el aislamiento social.

La idea nuestra fue crear un panorama musical con letra y música que tocara estos temas”, comenta Pérez, quien en el pasado se ha quedado con el Grammy en la categoría de mejor álbum de jazz instrumental con Beyond the Sound Barrier (2005) y luego por Emanon (2018) con Wayne Shorter, John Patitucci y Brian Blade. Danilo Pérez había compartido escenario un par de veces con Kurt Elling, aunque nunca habían trabajado juntos en un estudio hasta que los unió los sonidos y las historias de Secrets are the Best Stories. “Compartir con Kurt fue una experiencia maravillosa, ya que depositó toda su confianza en nuestra colaboración y no tuvo temor a tomar riesgos. Esto permitió que se dieran momentos muy hermosos e inesperados en el estudio durante la grabación. Su voz y letra me inspiran a imaginarme nuevos sonidos y orquestaciones en mi instrumento”.

Su contenido

Secrets are the Best Stories está compuesto de 4 canciones responsabilidad de Danilo Pérez y el resto de las piezas llevan las firmas de Jaco Pastorius, Wayne Shorter y Vince Mendoza. Las letras son todas de Kurt Elling, excepto una composición del pianista Django Bates llamada Stages, inspirada a su vez en el clásico Rabo de Nube compuesta por el cantautor cubano Silvio Rodríguez. El crítico John McDonough, de la revista especializada DownBeat, califica estas piezas que integran Secrets are the Best Stories como metafísicas, desafiantes, cálidas y seductoras. Una canción con mucho nivel de experimentación dentro del álbum es la titulada Song of the Rio Grande. “Fue grabada en el disco que hice con Claus Ogerman llamado Across the Crystal Sea. Kurt escribió una letra que me inspiró a experimentar con piano preparado, se trata de un piano cuyo sonido se ha alterado colocando objetos entre sus cuerdas, utilizando tornillos y plástico. Este tema es una acusación que hicimos a las políticas fronterizas llevadas a cabo por Donald Trump (ex presidente estadounidense). El disco es centrado sobre la voz y el piano con algunas adiciones de sax alto, guitarra, percusión y bajo agregándole otros colores”.

El crítico Dave Gelly, del periódico The Guardian, destaca que precisamente uno de los grandes valores de Secrets are the Best Stories es su forma de fusionar los sonidos experimentales con la literatura y luchas sociales como la inmigración, los derechos humanos y el cambio climático.

Uno de los temas centrales de este disco vencedor del Grammy es una composición de Danilo Pérez llamada Beloved y está dedicada a la novelista y ensayista afroamericana Toni Morrison, ganadora del Premio Pulitzer en 1988 y el Premio Nobel de Literatura en 1993. “Esta pieza es inspirada en la historia de su libro Beloved, donde una madre escapa de la esclavitud, cruzando el río Ohio mientras los perros sedientos de sangre la perseguían furiosamente”.