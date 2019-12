La historia del acorazado Admiral Graf Spee, el orgullo de la Alemania nazi oculto en el fondo de la bahía de Montevideo

“ El barco está escorado, en muy mal estado pero no importa , hay que dejarlo que se vea. No es el barco, es todo el contexto cultural, cómo era Montevideo”, explica.

“Emotivamente para mí tuvo un efecto impresionante ver surgir el águila. No porque tenga ningún tipo de inclinación por las imágenes nazis , todo lo contrario. Cuando me preguntan del barco digo que estuvo bien hundido y siempre me interesa aclarar eso”, subraya.

