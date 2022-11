la historia de superación de la nueva ‘reina’ del tenis mundial

Con 29 años se ha proclamado reina mundial del tenis el pasado lunes y se encontraba “mayor“. Tan mayor como pensar en dejar la competición a un lado y visualizar un futuro fuera de las canchas. Su lucha interna, apoyada en su preparadora física, cambió y se centró en introducir “pequeños cambios” que la han devuelto la sonrisa sincera que transmite la confianza en su juego. De hecho, se impuso este lunes a la bielorrusa Aryna Sabalenka en Fort Worth (Texas) y ya está arriba de la tabla mundial.

Profesional desde 2011 y 10 títulos WTA, nunca se ha rendido. Su estilo directo, de buen saque y de jugar el punto en pocos golpes, solía ser determinante en su confianza. Su golpe de revés es su punto más débil y su poca paciencia a la hora de los intercambios desde el fondo, derivaron en una caída en picado en el ránking.

La acción empezó con su preparadora física, con la que encontró la fortaleza y el entendimiento emocional para afrontar la competición desde otro punto de vista. Luchadora nata, pone intensidad en cada punto que gana. Lleva energía renovada a la pista donde, hoy en día, transmite el verla jugar con la actitud positiva que todo deportista quiere alcanzar, para ganar tranquilidad en el juego.

Ella misma declaró recientemente que “todo empieza por pequeños cambios, pequeñas mejoras, de esa forma vas recuperando un poco la confianza, tanto en tu tenis como en tu cuerpo. Cuando no era capaz de competir como yo quería, la necesidad era jugar muy agresiva, muy explosiva, pero esto no he podido ponerlo en práctica de verdad hasta ahora. Todo funciona, vuelvo a disfrutar, y lo mejor es que todavía me queda mucho por mejorar”.

Caroline García cierra la temporada con un triunfo que la sitúa en la cuarta posición del ranking WTA.