La historia de Menudo llega a la plataforma Amazon Prime

Sin embargo, uno de los exintegrantes de Menudo Ray Reyes aseguró que si bien no puede dar una opinión al respecto, ya que la serie aún no salió a la luz, esta “es una buena iniciativa si el proyecto es hecho de una manera adaptada a la realidad en la que nosotros vivimos”.

Noel López, de la empresa Talent Producer and Managing Partner Pinnacle, ratificó al diario Reforma que en todo caso Súbete a mi moto es una serie no oficial sobre Menudo, ya que no cuenta con el testimonio y la autorización de los mismos integrantes de la banda que serán representados.

La llegada de esta serie biográfica no llegó exenta de controversias, ya que ahondará no sólo en los éxitos, sino que tratará las polémicas y dificultades internas del grupo, caracterizadas por constantes cambios de integrantes de la banda a finales de los años 1980.

