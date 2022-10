La historia de Halloween

En algunos países latinoamericanos, como Panamá, pese a no ser parte de su idiosincrasia y cultura prehispánica (ya que es una fiesta puramente anglosajona) es igual de comercializada, celebrada y explotada, sin embargo, le preguntas a una persona en la calle, ¿qué significa?, ¿por qué la calabaza es uno de sus símbolos?, ¿de dónde viene?, ¿qué significa la palabra ‘bruja’?, ¿por qué se celebra el 31 de octubre? y ¿por qué los niños se disfrazan y piden dulces para no hacer trucos? Casi nadie lo puede responder satisfactoriamente.

