La historia de Emiliano “Dibu” Martínez

“A mí no me conocía nadie. Hace dos años en Argentina, ‘es más inglés que argentino’, capaz decían. Y a Scaloni, creo después de la semifinal (de Copa América contra Colombia, cuando atajó tres penales ), yo le dije ‘gracias por apostar en mí cuando capaz que nadie me conocía’”, señaló Martínez a Star+.

En apenas dos años, fue llamado a la sub 15 de Argentina y luego también pasó por todo el proceso de sub 17 con la albiceleste. Es por esto que el sueño era jugar un partido con la mayor: ya había pasado por los caminos de las inferiores; ahora le apuntaba más alto. ¿Quién diría que el sueño se concretaría muchos años después, hasta 2021?

You May Also Like