la historia de cómo un usuario gastó lo que hoy serían más de 300 millones de euros

“Pagaré 10.000 Bitcoins por un par de pizzas… quizá dos grandes, así me quedan sobras para el día siguiente”, decía Laszlo Hanyecz en un anuncio en Bitcointalk el 22 de mayo de 2010. Por aquel entonces, la criptomoneda no tenía ni de lejos el valor que tiene hoy en día y su oferta se podría equiparar a unos 41 dólares.





Ay, pero ha llovido mucho. Tanto que en este momento de la historia 10.000 BTC equivalen a casi 330 millones de euros. La operación es tan famosa que los internautas han bautizado este día como el Bitcoin Pizza Day.

A fecha actual, un Bitcoin vale en torno a 33.000 euros, y eso que como os hemos ido contando la moneda digital más popular del mundo está en horas bajas. Hace apenas un mes llegó a cotizar por encima de los 64.000 USD. Pero aquel mayo de 2010 poco se sabía de esta y criptomonedas y de cómo evolucionaría su valor y el joven Laszlo solo quería “comida a cambio de Bitcoins para no tener que pedirla o prepararla” él mismo. El mensaje era el siguiente:

“Pagaré 10.000 Bitcoins por un par de pizzas… quizá dos grandes, así me quedan sobras para el día siguiente. Me gusta dejar pizza para picar más tarde. Puedes hacer la pizza tú mismo y traerla a mi casa o pedirla a un restaurante con entrega a domicilio, pero lo que busco es que me traigan comida a cambio de Bitcoins para no tener que pedirla o prepararla yo mismo, como pedir un desayuno en un hotel, que simplemente te traen algo de comer y estás feliz”.

Asimismo, Hanyecz daba también ideas sobre qué poner en las pizzas: “Me gustan cosas como las cebollas, los pimientos, las salchichas, los champiñones, los tomates, el pepperoni, etc., cosas estándar sin toppings extraños de pescado ni nada de eso. También me gustan las pizzas de queso normales, que pueden ser más baratas de preparar o adquirir”.





“Si estás interesado, házmelo saber y podemos llegar a un acuerdo”, concluía. El intercambio se concretó cuatro días más tarde cuando un usuario del foro llamado Jeremy Sturdivant -‘Jercos’ en el foro- le envió dos pizzas de Papa John’s, convirtiéndose no solo en las primeras pizzas compradas con Bitcoin, sino en el primer bien de consumo, en general, que alguien adquirió con la criptomoneda.

Oyendo la historia cualquiera podría pensar que a estas alturas Laszlo Hanyecz se hará alguna que otra cruz pensando es la fortuna que gastó en dos pizzas familiares. Sin embargo, nuestro protagonista ha dicho después en diversas entrevistas que no se arrepiente de lo que hizo: “Sabes, no me arrepiento. Creo que es genial que pueda ser parte de la historia temprana de Bitcoin de esa manera. La gente conoce la historia de la pizza y todos se identifican con ella, en plan: ‘Oh, dios mío, ¡gastaste todo ese dinero!’. Siempre quise que la gente usara Bitcoin y comprar la pizza fue una forma de hacerlo. No pensé que se volvería tan popular como lo ha sido”.

‘PizzaCoin’, el juego que te enseña a entender las criptomonedas

“‘PizzaCoin’ es un juego creado con el objetivo de celebrar el famoso Bitcoin Pizza Day y de transmitir al jugador información básica sobre las criptomonedas, dándole así la oportunidad de aprender mientras pasa un rato divertido”, explica el grupo de alumnos del Grado en Creación y Narración de Videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria que lo han creado.

Los autores de este videojuego informativo son los alumnos de segundo curso Alberto Muñoz, Javier Cables, Gonzalo Rodríguez y Fernando Muniesa. Han contado con la supervisión de Belén Mainer, directora del grado.

El juego está disponible para ser disfrutado de manera gratuita en dispositivos Android y en PC. Para jugarlo únicamente hay que entrar en este enlace e invertir en las distintas criptomonedas, para ganar o perder con ellas al tiempo que salen mensajes informativos y curiosidades al respecto. Cinco días de inversiones con una sorpresa final hasta la que es imperativo llegar.

