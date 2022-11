La historia de Bale apaga a Estados Unidos

Sin tiempo que perder. Estados Unidos salió en bandada a conquistar el inclemente desierto qatarí, lo cual tiene su mérito si la encomienda es por la noche. Weah, un digno émulo con el potencial (y la potencia) de su insigne padre, demostró que el apellido no es ninguna carga. Dejó dormida a la pelota en el colchón que tiene por pie derecho y luego la sirvió en ronquidos para que Sargent la dejara en el cuerpo de Hennessey. Testarazo al bulto que activó al Ahmad Bin Ali Stadium. ¡U-S-A! ¡U-S-A! El rugido de los American Outlaws se escuchaba hasta las bases navales de la US Army en el golfo Pérsico. Segundo aviso: Dest hizo excursión por el desierto a galope de camello y Sargent, más pillo que Rodon, demostró que la brújula aún es un instrumento necesario, incluso dentro del área chica.

