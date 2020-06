“La hiperactividad que caracteriza a la sociedad actual es otra pandemia”

Este físico lo sabe muy bien, porque compagina su trabajo en la ciencia con su puesto de académico de la Real Academia Española , institución que estos días no ha dejado de trabajar para plasmar la realidad que afecta a todos los españoles: “Hemos presentado una propuesta de definición para que figure en el diccionario , pero no solo de ‘coronavirus’: ‘videollamada’, ‘desconfinamiento’, ‘desescalar’, ‘estado de alarma’…”. Términos que han terminado por ser esenciales en nuestro vocabulario.

Si algo tiene claro este científico es que no le ve nada positivo al coronavirus. “No soy muy optimista con respecto a la capacidad de recordar y de aprender, porque no hay en esta pandemia nada bueno . Sí hay algunas lecciones que podríamos aprender y utilizar para un futuro mejor, a medio y a largo plazo”, y pone como ejemplo el cambio climático, “otro mal” que llegará con el tiempo. “Vivir vidas más sencillas, menos consumistas, sería una buena lección” , porque para este agitador cuántico, “la hiperactividad que caracteriza a la sociedad actual es una plaga, otra pandemia”.

La pandemia mundial que nos ha encerrado en casa por el bien común ha trastocado nuestras vidas y, en la de este científico, durante estos meses le han faltado especialmente dos personas: “Se me ha puesto al revés no poder ver a mis nietos” , comparte Sánchez Ron. Ambos tienen poco más de uno y tres años, edades en las que el tiempo parece que pasa más rápido. “Mi mujer y yo nos estamos perdiendo eso [verles crecer] durante estas semanas”, le confiesa a María Gómez.

You May Also Like