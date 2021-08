La hija de Bruce Springsteen consigue la plata en saltos de caballos en los Juegos Olímpicos

Jessica , la hija del mítico Bruce Springsteen , y el equipo de saltos de Estados Unidos se quedaron a las puertas de la gloria olímpica tras caer en el desempate final contra Suecia y tener que “conformarse” con la plata . El trío nórdico devuelve a su país a un podio olímpico al que no se subía desde Atenas 2004 (plata) y que no era oro en esta competición desde París 1924 .

