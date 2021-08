La hija de Amancio Ortega afirma estar “abierta” a asumir el cargo en el que Inditex la necesite

“Siempre estaré en cualquier sitio en el que la empresa más me necesite”, ha explicado Marta Ortega. En este sentido, ha agregado que aunque no tiene pensado adoptar un cargo formal en la ejecutiva de la empresa, está “abierta” a ello. “Para ser honesta, me gustaría estar cerca del producto. Creo que es lo que mi padre siempre hizo “, ha apostillado.

