La higiene menstrual tiene su día y es hoy

No tener acceso a estos productos, ni facilidades de higiene y el hecho de no recibir educación al respecto dificulta la vida de muchas jóvenes que hasta pierden clases por ello.

El tema de este año es Acción e inversión en higiene menstrual. A pesar de que la menstruación es tan antigua como la humanidad (y sin ella ni yo estaría escribiendo ni usted me estaría leyendo, porque no existiríamos); es un tema ignorado.

You May Also Like