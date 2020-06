La hidroxicloroquina no protege contra la COVID-19, según un nuevo estudio

La controversia, no obstante, continúa, ya que en días recientes otros científicos cuestionaron los datos del estudio y la propia revista The Lancet expresó este miércoles su preocupación acerca del informe, iindicando que una compañía llevará a cabo una revisión independiente de los datos obtenidos.

El 22 de mayo, la revista médica británica The Lancet publicó un estudio sustentado en los datos de cientos de hospitales y que involucró a 90.000 pacientes hospitalizados por infección con coronavirus en seis continentes. Este informe determinó que quienes recibieron hidroxicloroquina, o un compuesto relacionado que se llama cloroquina, tenían un riesgo de muerte significativamente mayor que quienes no recibieron el tratamiento.

El estudio se llevó a cabo totalmente por Internet y los resultados se publicaron en la revista New England Journal of Medicine.

