La hermana de una joven que lucha contra el cáncer se afeita la cabeza y las cejas para demostrarle que no está fea

“No puedo decir que lo que ha pasado ha sido fácil, porque ha sido difícil y duele. Pero esto no es por ninguno de vosotros o por mi, esto es por ti, Gaby. Te quiero con todos los huesos de mi cuerpo. Estás luchando como una jabata y lo estás haciendo fenomenal. El pelo no te define, e incluso calva, sigues siendo la hermana más guapa , maldita. Te quiero mucho y por cada batalla que tengas que luchar, te prometo que la lucharé contigo, porque para eso están las hermanas”

You May Also Like