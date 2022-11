“La guerra es el miedo, te hace replantearte tus problemas”

Yeva Skalietska tiene los deseos que podría tener cualquier niña de 12 años. Sueña con estudiar en una buena universidad y tener un futuro estable y feliz. Pero ella parte de haber visto por momentos cómo ese futuro podía truncarse a causa de la guerra en su país, Ucrania. Nacida en una de las ciudades más castigadas por el ejército ruso, Járkov, en 2010, Skalietska empezó a plasmar sus pensamientos en un diario el día que estalló la guerra, y describe en él todo lo que ella y su abuela tuvieron que pasar hasta llegar a Dublín (Irlanda), donde ahora empiezan de cero.

Lo que nació como una vía de desahogo entre bombardeos, refugios, y trenes atravesando el país hasta llegar a Europa, ha terminado publicado y traducido a 14 idiomas bajo el título No sabes lo que es la guerra. Un golpe de realidad sobre la crudeza de los conflictos, narrado desde los ojos de la infancia. De la suya, pero también de la de sus amigos. Una llamada de atención a apreciar las cosas más simples de la vida, que a veces solo cobran sentido cuando han sido arrebatadas.

Ahora que vives en un país que no sufre ningún ataque, ¿has notado en la gente de su alrededor ese desconocimiento de la verdadera magnitud de una guerra?Quizás sí, porque incluso yo antes de la guerra no entendía exactamente qué era. Sabía que era algo malo, horrible, pero no conocía el miedo que conlleva. Y creo que mucha gente no entiende lo que es, pero realmente espero que mi historia ayude a comprender un poco cómo está siendo la guerra en Ucrania.

El diario empieza el día anterior a la invasión de Rusia. Es, de hecho, el día de tu cumpleaños. ¿Cómo has cambiado desde esa fecha?Han cambiado muchas cosas. Me he dado cuenta de que no hay cielo como el que tenemos cuando hay paz. He aprendido a apreciar cosas tan simples como un día soleado. Hay cosas increíbles que no valoramos y ni siquiera sospechamos que pueden cambiar de un día para otro. Y cuando uno se da cuenta de eso, es increíble. Nada puede ser más importante que vivir.