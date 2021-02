La Guerra entre Costa Rica y Panamá (*)

Gracias a una gentileza del acucioso lector chiricano don Rodrigo Mercado y su distinguida esposa, a quienes me unen lazos de parentesco y profundo cariño, he recibido un interesante ensayo titulado “Datos Históricos de la Guerra Costa Rica- Panamá: Los trece voluntarios”, escrito en el año de 1931 por el también chiricano Ricardo Franceschi, partícipe directo de tan infortunado episodio de armas con nuestra vecina República de Costa Rica.

