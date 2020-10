‘La guerra de los mundos’, el “estado de emergencia” ficticio de Orson Welles, cumple 82 años en plena pandemia de la Covid

El programa On the Air, de CBS, fue el que le dio esta gran oportunidad a Orson Welles, quien se convirtió en el protagonista durante la narración que duró 59 minutos.

Se cumplen 82 años de esta mítica emisión histórica de una historia ficticia, pero que fue tomada como una narración apocalíptica real. El actor y director, que por aquel entonces tenía 23 años, creyó antes de la locución que a los oyentes no les gustaría escuchar una dramatización tan poco probable, pero no solo no fue así, sino que la historia fue contada de tal manera que muchos la creyeron como cierta.

