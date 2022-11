“La guerra aún no ha terminado”

El resultado de las elecciones de Brasil, que ha supuesto el relevo de Jair Bolsonaro por Lula Da Silva al frente del país, ha disparado los altercados en Brasil, donde la polarización política es máxima. Los seguidores del líder derechista no están conformes con el cambio, y no han dudado en mostrarlo como ha hecho el exfutbolista Donato en sus redes sociales.

El que fuera futbolista del Deportivo de la Coruña y del Atlético de Madrid, seguidor declarado de Bolsonaro, no ha dudado en difundir un mensaje que incita a la revolución del pueblo brasileño para forzar la intervención militar.





“La guerra no ha terminado todavía. El pueblo brasileño se despertó. No va a quedar así. Si la gente sale a la calle, se puede hacer una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No se rindan”, escribió junto a una ilustración de una bota con la bandera de Brasil pisando el símbolo de la hoz y el martillo.

La publicación ha recibido miles de respuestas críticas, pero el exdeportista, lejos de rectificar, ha continuado compartiendo publicaciones con las que se reafirma en su postura. “Estoy cansado de callarme con el tema de la política. No me gusta, pero creo que nos tenemos que posicionar”, respondió en una entrevista reciente al diario El Mundo.

Así, el exdefensor, ha reafirmado su apoyo a Bolsonaro incidiendo en su derecho a opinar conforme a sus ideas. En su última publicación aparece junto al, hasta ahora, presidente de Brasil, y compartió una reflexión sobre sus últimos posts en la red social.

“Si coloco esta foto con Bolsonaro o con alguien de la política que sea de derechas, conservador, que defiende a los que opinan favor de los principios de Dios, de la Patria, Familia y Libertad, contra el aborto, contra la ideología de género, contra la corrupción, contra ladrones, mentirosos, contra todo aquello que es lo malo, etc… Me llamarán lo que quieran porque yo digo lo que creo que es cierto, ir a las calles para protestar por tus derechos no creo que sea incitar el odio. Yo no soy perfecto, si pensáramos todos iguales, el mundo sería muy diferente”, sentenció.

Donato y la generación de los Atletas de Cristo

Donato Gama da Silva es uno de los grandes representantes de los Atletas de Cristo, una asociación espiritual en la que tuvieron muchos futbolistas brasileños de la época dorada en la que la ‘canarinha’ levantó los mundiales de 1994 y 2002. Además de Donato, también destacaron nombres como los de Taffarel, Jorginho, Silas, Zinho, Bebeto , Paulo Sergio, Gilberto, Kaká, Lúcio y Zé Roberto.

Movidos por una ferviente fe, estos futbolistas fueron, como muchos otros miles de deportistas brasileños, difusores de las ideas cristianas más tradicionales por todo el mundo.