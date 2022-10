La Guardia Revolucionaria iraní desembarcó en Crimea

El general de división Yahya Safavi, uno de los principales ayudantes militares del líder supremo de Irán, tiró un poco más de sal en la herida este jueves cuando se jactó de que “22 países están ahora en el mercado de los aviones no tripulados iraníes”. Irán, que antes de la revolución de 1979 importaba la mayor parte de su armamento, fabrica ahora más del 80% de su equipo militar, según la agencia de noticias semioficial Fars. Los iraníes vienen desarrollando aviones no tripulados desde hace veinte años .

Irán entregó el primer lote de drones en agosto. Entre ellos, los Shaheds, que son aviones no tripulados de un solo uso destinados a explotar y destruir objetivos , pero que tienen un alcance de más de 1.600 kilómetros. El Shahed-136 es capaz de transportar una cabeza con más de 80 kilos de explosivos. Irán también vendió el avión no tripulado Mohajer-6, más grande, que se utiliza para la vigilancia y puede llevar hasta cuatro misiles. Y esta semana, la agencia Reuters informó de que Irán podría suministrar a Rusia misiles tierra-tierra. Nasser Kanani, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, negó la acusación, diciendo que Irán “siempre se ha opuesto a la continuación de la guerra [de Ucrania].” Pero las fotos satelitales expuestas en los últimos días muestran claramente el accionar de los drones iraníes en Ucrania.

“El envío de aviones no tripulados y de instructores a Ucrania ha involucrado a Irán profundamente en la guerra del lado ruso y ha implicado a Teherán directamente en operaciones que han matado y herido a civiles ”, dijo Mick Mulroy, un ex alto funcionario del Pentágono en una entrevista con el New York Times. “Incluso si sólo son entrenadores y asesores tácticos en Ucrania, creo que eso es sustancial”.

