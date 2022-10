la guardia que escolta a Xi Jinping en su camino al poder perpetuo

No importa. Li será primer ministro y número dos del partido. No tiene experiencia en el gobierno central, como sí pasó en el caso de sus predecesores, pero forma parte del núcleo duro del partido y es leal a Xi Jinping desde que fuera su jefe de gabinete al principio de su carrera. Podría decirse que el suyo es un ascenso meteórico porque para llegar al ‘número 2’ se ha saltado pasos que otros sí dieron.

Los nuevos miembros son Li Qiang, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi , según los presentó el presidente a la prensa en un acto en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Además de Xi, repiten Zhao Leji y Wang Huning . Todos son hombres de probada fidelidad a Xi y, efectivamente, no hay ninguna mujer (nunca la ha habido). En el Comité Central, que se reduce de 25 a 24 miembros, sólo había una mujer y no repite.

Ya reelegido, Xi Jinping presentó este domingo a los cuatro nuevos miembros del Comité Permanente del Politburó de la formación (hay otros dos que repiten). Este órgano constituye la cúpula del Partido Comunista de China. No es que no se haya incluido a algún discrepante, es que ninguno de los elegidos tiene una perspectiva distinta de la de Xi.

