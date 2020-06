La Guardia Civil sostiene que Nacho Vidal cobró 150 euros por el rito chamánico que acabó con la vida de José Luis Abad

Además, el equipo de Policía Judicial de Xàtiva piensa que no se trataba de una “reunión de amigos”, según defiende el exactor, ya que, según han podido saber gracias a otras declaraciones, José Luis Abad no era amigo de Nacho Vidal. En este sentido, la mujer detenida, familiar del valenciano y amiga del fotógrafo, admite que fue ella quien los puso en contacto.

You May Also Like