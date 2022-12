La gripe golpea al Kremlin y podría obligar a Putin a recluirse en su búnker

La mayoría de los rusos no celebran la Navidad el 25 de diciembre, sino que disfrutan de una sucesión de días festivos desde Año Nuevo hasta después del día ortodoxo de Navidad, el 7 de enero. Putin se dirige habitualmente a los rusos con un mensaje pregrabado de Año Nuevo que se emite a medianoche en los once husos horarios de su país. El canal de Telegram, que afirma recibir información de fuentes internas del Kremlin, dijo que “los ataques a aeródromos militares en Rusia han alarmado seriamente al presidente”.

You May Also Like