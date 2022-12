La grieta que divide a los “herederos” de José José

Marysol Sosa, Anel Noreña y José Joel en el homenaje póstumo del cantante José José en el Palacio de Bellas Artes el 9 de octubre de 2019 (Foto: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images).

Tras la muerte del Príncipe de la canción, José José, una pregunta (bastante) políticamente incorrecta era a cuánto ascendía la fortuna del intérprete que por más de cinco décadas se convirtió en el icono de los atormentados, despechados y poco merecedores del amor. Y es que a tres años del deceso del casi ganador del OTI, la herencia ha dividido a quienes alguna vez juraron honrar su legado.

Tras varios años luchando contra sus adicciones, un cáncer de páncreas, la pérdida de su voz y alejado de sus dos primeros hijos, el fallecimiento de José José en 2019 destapó la palpable división entre su última familia -su viuda Sara Salazar e hija Sarita Sosa-, y su segunda exesposa y madre de sus otros dos descendientes -Anel, José Joel y Marysol. La disputa que hubo sobre el cadáver del artista (aparentemente no hubo registro de su deceso así como tampoco se notificó el sitio donde estaban enterrados los restos) y la posterior repatriación de las cenizas, agrandó la grieta entre los herederos.

Lo que pudo haber sido una justa y honorable despedida para el cante de “El triste”, “40 y 20”, “Lo pasado, pasado” cedió ante la morbosa guerra de declaraciones para dar paso al chiste que ronda en casi toda familia mexicana después de que muere el anciano patriarca o matriarca: quién se quedaría con los terrenos del abuelo o la abuela.

La respuesta llegó casi dos años después. Anel Noreña, segunda esposa de José Rómulo Sosa (nombre verdadero del también actor) agradeció en su cuenta de Instagram a “Pepe, porque desde el cielo pusiste a tu familia ante todo y todos los demás”. José Joel y Marysol también confirmaban en un juzgado de Ciudad de México que su madre era la heredera universal del patrimonio de su padre, aún después de llevar casi tres décadas separados legalmente.

Willy Acevedo, mánager del cantante durante los años ’90, aseguró en declaraciones recogidas por el diario El País que la fortuna del cantante se resumía en 1.5 millones de dólares pagados por Televisa por la producción de una serie sobre su vida, la casa en Miami donde residía y alrededor del 8% de las ganancias de sus canciones, una porción muy pequeña porque no fue autor de ninguna de sus letras. En el mismo texto citó a Paulina Mondragón, amiga de José José, a quien supuestamente le había contado que tenía cuatro millones de dólares: “era algo con lo que contaba para su vejez”.

Continuar leyendo la historia

Sin mencionar alguna cantidad, Anel se limitó a bromear sobre la sentencia a su favor al decir que la herencia del nueve veces nominado al Grammy se reducía a “puras deudas”, pero una vez que la recibiera la usaría para asegurar el resto de sus días. “Yo no sé ni cuánto voy a recibir, todavía no te puedo dar esa información y desde luego que cuando me lo den nadie va a saber porque no es algo que se ventile. Esta herencia José me la está dejando a mí y yo tengo que asegurar mi vejez, primero que nada”.

Tal parece que los planes personales no incluían a sus hijos.

Una fanática del Príncipe de la canción con la fotografía del cantante junto a sus hijos, durante el homenaje en Bellas Artes el 9 de octubre de 2019 (Foto: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images).

Hace un par de semanas, revistas dedicadas a la farándula difundieron los rumores sobre una supuesta división entre los Sosa Noreña. “¿Qué les voy a dar o qué no les voy a dar? Todavía no puedo decir, pero me va a gustar mucho cooperar, sí, cooperar con ellos en ciertas cosas, claro que sí, pero así de que lo partimos, no”, dijo Anel a Reforma.

Pero a pesar de la victoria para Anel y los planes para la herencia, el dinero no ha sido depositado en su cuenta y la esperanza de que algún día suceda es cada vez más lejana. “Ella es la más interesada en que se resuelva el tema de la herencia lo más pronto posible, pues le urge el dinero, ya que no la está pasando nada bien, y cuando te lo digo, es porque ella misma lo expresa”, dijo una amiga de la actriz a una revista.

A días del tercer aniversario luctuoso, José Joel evadió el tema durante una conferencia de prensa en la que informó sobre el homenaje con holograma que le haría a su padre. “No tengo nada más que decir acerca de eso”, y que por instrucciones de su abogado, no daría más declaraciones.

La única referencia a la herencia que hizo fue cuando expresó que la familia Sosa Noreña “tenemos marca, nombre y registro para poder seguir trabajando con la casa disquera en todo lo que estamos realizando”.

Esto ha frenado a cualquiera fuera del círculo de obtener algún beneficio, como le ocurrió al comediante Freddy Ortega que pretendía comercializar vestimenta de diversos artistas, entre ellos el de José José. O el de un joven que buscaba vender un tequila con el nombre del cantante. En ambos casos, ha sido la misma Anel quien les ha marcado el alto.

Como heredera única, también ha fungido en ocasiones como vocera de sus hijos (o fuente principal de la intimidad familiar). Apenas en el verano pasado reveló que Marysol y José Joel se habían distanciado porque el primogénito no estaba vacunado contra el covid-19, un requisito importante para su hermana para la convivencia. Un día que celebrarían el cumpleaños de uno de los hijos de Marysol, invitó a su madre quien se negó a asistir si no estaban los tres juntos.

Marysol, por su parte, confirmó esta versión y añadió que desde hacía meses su familia solo eran su esposo Xavier Orozco y sus hijos y el resto, solo parientes. También dejó entrever que en el caso de la herencia de su padre, no estaba interesada en el dinero, pero “yo seguiré con mi caso legal hasta donde me dé lo legal al respecto hasta que yo haga justicia de saber qué fue de mi familia, de mi papá”.

Ella, por su parte, también se ha dedicado a formar sus propios homenajes al cantante, y se niega a una posible reconciliación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR | EN VIDEO

Joven llora por no poder ver a Bad Bunny, llegó un día después del concierto al Estadio Azteca