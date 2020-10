“La gran señora que se llama Covid hace mucho mal”

“En esta audiencia, como hemos hecho en las precedentes, me quedaré aquí. A mí me gustaría tanto bajar y saludarles uno a uno, pero tenemos que mantener las distancias” , se ha disculpado el Santo Padre que ha incidido que también desde lejos “se puede rezar uno por el otro”.

El Papa ha reiterado sus disculpas ante los peregrinos presentes en el Aula Pablo VI del Vaticano, por no acercase hasta ellos y no saludarles, al tiempo que ha advertido de que la distancia social es una de las precauciones que hay que tomar frente a “la gran señora que se llama Covid” y que hace “tanto mal”.

