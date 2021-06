La gran reforma electoral de Biden se topa con el bloqueo de los republicanos

“El presidente y yo no nos dejamos intimidar, y sé que el pueblo estadounidense tampoco se deja. Como las generaciones anteriores, no nos rendiremos, no nos rendiremos y continuaremos la lucha para fortalecer el derecho al voto”, afirmó Harris, la primera afroamericana en ocupar la Vicepresidencia.

Sin embargo, ahora no es necesario que un senador aguante horas hablando y, como ocurrió este martes, una legislación puede naufragar si el partido en la mayoría no logra 60 votos.

You May Also Like