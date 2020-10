La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, acusa a Trump de incitación al terrorismo

“¡Que la encierren!”, coreó la multitud el sábado por la noche en un mitin en Muskegon , dedicándole los mismos cantos (Lock her up! ) que hace cuatro años dirigían a Hillary Clinton . “Tenéis que conseguir que vuestra gobernadora reabra el estado, ¿vale?”, les había dicho el presidente, que esta primavera publicó varios tuits en los que anima a los americanos a “liberar” Michigan y otros estados.

