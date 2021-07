La geopolítica de las emociones

Pero solo ver el problema no lo resuelve. Requerimos navegar en la profundidad de sus soluciones potenciales, para enfocarnos en la buena noticia que el suicidio es totalmente prevenible. Decía José Martí que ver después no vale, lo que vale es ver primero y estar preparados. Por esto la prevención requiere la identificación temprana del potencial suicida, para estar alerta a las señales y poder anticiparnos. En este sentido, Panamá ha avanzado significativamente en el fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Salud (Minsa) en esta materia, con la aprobación de la Ley 174 del 2 de noviembre de 2020, “que estable el marco jurídico del abordaje integral de las conductas de riesgo suicida” y que en 2021 se encuentra en proceso de reglamentación, en hora buena.

Las emociones influyen no solo en nuestros comportamientos, como lo llamó Dominique Moisi en su obra sobre geopolítica; también sobre las decisiones que trascienden fronteras y que afectan naciones y regiones enteras. Blaise Pascal, en el Siglo VII, decía que el corazón tiene razones que la razón desconoce, frase que entrega a los seres humanos una doble condición o atributo, la de ser sentipensantes, pero este dualismo, sentir y pensar en un mismo acto, no solo sirve para decidir; también nos gobierna y en ocasiones parece ejercer autonomía sobre nuestra voluntad.

