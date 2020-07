“La gente tiene necesidad de ir al cine, yo soy la primera que se muere por meterse en una sala”

Puede ser una gran historia, pero quizá no sea una historia para todos. Y eso hace que no sea rentable y, al menos en la industria del cine, que esa historia se quede por el camino. Ahora, la actriz Macarena Gómezestrena una comedia romántica, Amor en Polvo y se estrena ella como productora (con Cilantro Films), para atender, sean rentables o no, a esas historias que a ella le apasionan.

Amor en polvo (en cines el 24 de julio) habla de una pareja en crisis que decide hacer un intercambio de parejas con una amiga y un amigo solteros… y el humor hace el resto.

¿Por qué hacer Amor en polvo? Me la ofrecieron como actriz y me apeteció porque era un género que no había hecho. Siempre había hecho comedia un poco más alocada o estrambótica y me apetecía hacer una comedia romántica como esta. Me gusta trabajar con directores noveles, apoyarles y dije ¿por qué no? Me gustó el personaje.

Le gustó la historia, ¿no? Cuando leí el guion pensé que me iban a ofrecer el otro personaje femenino, dije “yo soy Blanca casi seguro” y luego me ofrecieron el de Mía. Y me apeteció porque me estaban ofreciendo una cosa en la que en un principio ni yo me veía, era un reto mayor.

¿Por qué dio el salto a la producción? La película se hizo en tres semanas con mucho cariño y un presupuesto muy bajo. Como el director tenía muchas ganas de sacarlo adelante y no teníamos ni distribuidora ni dinero para promoción pues dije ¡yo ayudo! Y ayudé como productora asociada.

¿Porque cree en la película? Claro, porque creo en la película y porque creo en mi. Me apetecía que ese registro nuevo que yo he hecho se viera.

¿El dinero es una traba para mostrar el talento si no lo tienes? El dinero es una grandísima traba para mostrar el talento. Yo he hecho cortos maravillosos y películas muy bonitas que por falta de dinero se quedaron ahí. Hacer una película no es solo tener el dinero para rodar la película, hay que tener dinero para que después la gente conozca esa película, para distribuirla, para hacer publicidad… Las grandes plataformas y estudios tienen dinero para promocionar sus productos, los trabajos independientes no lo tienen.

A veces suena la flauta… De vez en cuando tienes suerte y resulta que has hecho una obra maestra y del boca a boca va creciendo y creciendo, pero son casos muy puntuales.

¿Sigue siendo tabú hablar de intercambios de pareja o de conductas sexuales menos estándar? En el cine nunca lo ha sido, de hecho se ha hablado de ello muy abiertamente. En la vida real sí que lo es, igual que muchos otros temas, que aún son tabú.

¿Ayuda el humor a que nos rechinen menos ciertos temas? Sí, totalmente de acuerdo. Pasa por ejemplo con la muerte, que es un tema doloroso. Pero si hablas de ella desde un punto de comedia la gente lo acepta mejor. Las cosas que son tabú, en general, son mejor contarlas desde un punto de vista cómico.

¿Como en La que se avecina? La que se avecina, que es una comedia con la que la gente se ríe mucho, se habla de muchos temas como la muerte, la infidelidad, las dificultades con los hijos, los problemas en el matrimonio, la transexualidad… temas tabú que se tratan con un punto cómico y así la gente lo acepta de forma muy natural.

¿Hay moraleja en Amor en Polvo? En parte sí, que se sea fiel a los sentimientos. La moraleja para mí es que las relaciones de pareja acaban funcionando si hay amor. El amor es lo que mueve el mundo y puede con todo y eso se ve en las parejas que se tienen amor y respeto mutuo.

En la película se habla de que los intercambios tienen normas… Sí, se especifica mucho en la película. Lo de las normas es cierto, existe, se habla de que no de debe hacer si se está en crisis, de que no te debes enamorar de las otras personas… porque puede acabar siendo malo para tu relación.

¿Le motiva contar historias transgresoras? No creo que Amor en polvo sea una historia transgresora, pero como productora sí que me gusta contar historias más que transgresoras, apoyar a creadores noveles y guiones que a simple vista podrían no interesarle a una gran productora, porque les costaría llegar a una gran masa. Son historias que se cuentan desde punto de vista diferentes, historias autorales.

Así no se hará rica… A lo mejor me equivoco, porque parece que se está en este negocio para ganar dinero y los proyectos por los que yo apuesto precisamente son difíciles de financiar y difíciles de hacer que lleguen a todo el mundo, pero es lo que me atrae.

Muchas historias se quedan sin ver la luz, ¿es eso? Llevo muchos años en la profesión y he visto tantas historias que me han ofrecido o he leído y que me han parecido maravillosas y que se han quedado por el camino, que no han encontrado nadie que las levantara y yo quería poner mi pequeño granito de arena para que ese talento escondido salga a flote.

¿Hacer lo que te da la gana es la clave para ser feliz? Pues ahora como productora estoy viviendo un momento como de fantasía, como de enamoramiento y soy feliz con estos proyectos que me apasionan. Si me haces la misma pregunt dentro de diez años lo mismo te digo que fui una loca romántica y que debería haber luchado por éxitos más claros. Pero todavía soy joven y puedo luchar por lo que me apasiona.

¿Es importante tener una pareja que te apoya en eso, como Aldo Comas? Siempre le cuento a mi marido las cosas que hago él se muestra encantado, pero no se mete en mis proyectos ni me dice ni sí ni no.

¿El ‘qué dirán’ es algo que ustedes desterraron? Hacemos estas películas porque no nos importa el qué van a decir. Somos espíritus libres y apostamos por las cosas en las que creemos, aunque nos encontremos obstáculos por el medio.

Estrenan justo después del confinamiento y aún en tiempos de coronavirus, ¿Son optimistas? Optimistas somos poco. Esta película se pudo estrenar hace meses, pero pasó lo que pasó y ahora nos vamos a arriesgar a estrenarla en julio.

¿Responderá el público? La gente tiene necesidad de ir al cine, yo soy la primera que se muere por meterse en una sala. Un cine ahora mismo es de los sitios donde más seguridad hay, porque no se van a llenar, tienen muy poco aforo. Es mucho más loco cogerse un AVE, que están al 100% de aforo. Una sala y con todas las medidas, es posible.

Alguien tiene que ser el primero… Si nadie lo intenta vamos a seguir atascados. El primero que se ha lanzado ha sido Santiago Segura, que es muy inteligente y sabe que su película va a tener éxito sí o sí. Es el que más taquilla hace de todo el cine español. Podría haber esperado a estrenarla en septiembre, pero se ha aventurado a estrenarla ahora. Así apoya a su industria, está abriendo las puertas a todos los demás, que se han quedado estancados.