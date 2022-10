“La gente caía como fichas de dominó y algunos escalaban edificios para sobrevivir”

Jassicah dice que cuando logró salir y caminó hacia el siguiente callejón, se sorprendió al descubrir que “los turistas todavía estaban bailando, todavía estaban tomando fotos” . “Fue impactante porque mucha gente no vio las noticias, todavía no sabían lo que estaba pasando”, dijo.

“Estuve encerrada por un tiempo porque la seguridad no me permitía salir. Estaba aterrorizada cuando veía a la gente escupiendo sangre y les hacían resucitación cardiopulmonar”, dijo.

Esta joven dijo que no vio policías tratando de controlar a la multitud antes de que comenzara la aglomeración.”Había un oficial de policía gritando, pero no podíamos decir si era un agente de policía real porque mucha gente estaba disfrazada”, dijo. “La gente literalmente decía : ‘¿Eres un verdadero policía?'”.

You May Also Like