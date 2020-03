La genética lo dice: Grifina López no es Mónica Serrano

Pero, al salir del Laboratorio Clínico Genetix, Huertas y García informaron que acordaron no divulgar el resultado, porque este no era concluyente. Adelantaron que pedirían al Ministerio Público pruebas adicionales.

Una vez se divulgó la noticia, Castor Serrano reaccionó a través de Facebook. “La familia Serrano García quiere a su hija; no a la hija ajena. La búsqueda de Moniquín tiene que ser con el Ministerio Público y autoridades competentes, no con supuestos policías ganando publicidad”, escribió.

Esta historia no tiene final feliz. Grifina López no es Mónica Serrano, la niña que desapareció hace 17 años del patio de su casa en Loma Bonita, Arraiján.

