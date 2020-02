La Generalitat llama a la calma ante el MWC y recuerda el Zika: "Se decía que se extendería y moriríamos todos"

La Generalitat ha insistido en trasladar un mensaje de tranquilidad a las puertas de la celebración del Mobile World Congress (MWC) ante el brote de coronavirus porque el “protocolo funciona a la perfección y el sistema sanitario catalán está absolutamente preparado para detectar y tratar cualquier caso”.

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés; el secretario de Salud Pública, Joan Guix, y el responsable de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, han reivindicado este viernes el trabajo coordinado entre los diferentes agentes que integran la red de salud pública y han argumentado que, si bien no pueden garantizar que llegue alguien infectado, si pueden asegurar que “la respuesta será rápida y efectiva”.

De momento, las empresas LG Electronics y Ericsson han decidido no acudir al MWC como medida de precaución ante la propagación del coronavirus, aunque Guix ha asegurado que no hay “ninguna razón objetiva de salud” para no acudir a Catalunya y ha argumentado que estas decisiones obedecen a muchos criterios que no son sólo sanitarios.

Guix ha recordado que el sistema asistencial del MWC está “perfectamente coordinado” con el sistema sanitario catalán por lo que seguirá el mismo protocolo y los mismos circuitos, y ha anunciado que los puntos asistenciales sanitarios y los diferentes puntos de higiene serán más grandes y más visibles.

Guix ha explicado que desde el departamento están coordinados con el Ministerio de Sanidad, con las universidades que son receptoras de estudiantes procedentes de China, con la Dirección General de Turismo, el gremio hotelero y los centros asistenciales privados de Catalunya –que seguirán el mismo protocolo–, y ha comentado que tienen reuniones constantes con todos los agentes.

También ha destacado “la gran colaboración” del consulado chino con quien tienen contacto constante para traducir todo el material protocolario ante el brote de coronavirus y ponerlo a disposición de los residentes y turistas.

El secretario de Salud Pública ha defendido el protocolo que han impulsado desde el departamento, ha explicado que “está vivo y pendiente de cualquier actualización y modificación” y ha destacado la actuación que se ha llevado a cabo con los cuatro casos sospechosos que ha habido en Catalunya, todos finalmente descartados.

Asimismo, Trilla ha comentado que se está intentando aprender cosas del virus pero que en cualquier caso Catalunya no puede ser foco de epidemia por distancia y por capacidad de detectar los casos y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a racionalizar la situación: “No hay nada más contagioso que el miedo”.

Trilla también ha hecho referencia a otros casos en los que la alarma social ha llevado a exagerar las consecuencias de las enfermedades. Así, ha ejemplificado con el virus de Zika, recordando las interpretaciones que se llegaron a hacer sobre la enfermedad: “Se va a transmitir la enfermedad por todo el mundo, todos moriremos”, ha dicho.

Por su parte, los organizadores del MWC están impulsando medidas ante el brote de coronavirus, como un teléfono gratuito de seguridad y atención médica, recomendaciones de higiene para hoteles, operadores de transporte y restaurantes, y en reforzar las instalaciones de primeros auxilios para atender a los congresistas.

La GSMA, entidad que organiza el congreso, también implementará un protocolo de cambio de los micrófonos de los conferenciantes y ha sugerido a los asistentes evitar darse las manos.





