La generación perdida en Latinoamérica: la educación

En conclusión, estamos presenciando un fenómeno único en la historia de la humanidad, cuyos alcances aún no somos capaces de dimensionar y, por ende, no estamos actuando en consecuencia; la pandemia nos obligó a entrar de lleno al mundo digital, pero a muchos países los toma sin las herramientas necesarias para hacerlo y, el gran riesgo es que muchos se queden atrás, sobre todo los más vulnerables, es ahí donde entra la labor de la sociedad civil, de todos nosotros, ¿qué estamos haciendo por nuestras comunidades?

Según información del Ministerio de Educación de Panamá, apenas el 30% de los hogares de los estudiantes de educación pública tienen aceso a una computadora y únicamente 11% cuentan con banda ancha de internet. Pero la situación no es muy diferente en el resto de la región, según el informe del Monitor Global de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), tres de cada diez casas en la región no tienen acceso a internet, por lo que al menos un tercio de los estudiantes no podrán continuar sus estudios.

