La generación ‘limbo’ que aún no tiene posibilidad de recibir la vacuna:

Teresa Losada es una profesora universitaria jubilada que vive en Pozuelo (Madrid). Casi tiene 75 años, acaba de pasar por una operación coronaria y es muy crítica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien culpa de no haber “sacado la cara” para conseguir más vacunas o no tomar decisiones importantes, como controlar más las fronteras

“Llevo un año sin entrar a una cafetería a tomarme un café”, comenta. “Antes comía con mi hija y mis nietos todos los domingos, y ahora ya hace un año que no los veo, así que estoy deseando que me vacunen”.

Y es que, agrega, la reacción que puedan hacer los medicamentos varían de uno a otro paciente y no se puede generalizar. “¿Sabe alguien si la vacuna de Moderna va a dar problemas? Lo que a uno le sienta bien a otro puede que no, todo depende de cada persona”.

Ninguno de ellos es personal esencial, ni grupo vulnerable ni otra circunstancia que les dé prioridad en la vacunación. Su esposa ha recibido la llamada para la AstraZeneca por ser menor de 65 años , aunque él queda fuera de momento de esa posibilidad. “Espero que no me dejen tirado”, comenta.

