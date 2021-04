Y mientras tanto, ojalá puedan seguir jugando videojuegos y no tengan que agarrarse a tiros con nadie. Porque estoy seguro que algún día, serán ellos quienes criticarán a los jóvenes, “porque oyen música horrible y no sirven para nada”… Y así sucesivamente…

Como dijera Ortega y Gasset, “yo soy yo, y mi circunstancia”. Y cada generación tiene que vivir con las circunstancias que le imponen sus tiempos. Dentro de 30 años, sabremos qué logró y qué no logró la que ahora desprecian como “la generación de cristal”. Y no tengo la menor duda que serán cosas buenas.

Porque pretender que la juventud de hoy funcione como la que luchó en las trincheras en Somne y Verdúm en 1916, o la que desembarcó en Normandía en 1944, es simplemente ridículo. Hoy, me atrevo a asegurar que aquellos muchachos en las trincheras francesas o en Omaha Beach, hubiesen preferido mil veces aquella noche jugar videojuegos o cantar en Woodstock. Pero no fue eso lo que les tocó.

Por supuesto, quienes se sintieron aludidos por el sermón también emitieron sus opiniones, y particularmente cito una que me parece debe llamar a la reflexión a quienes desprecian a estos “jóvenes inútiles”: “Nos llaman la generación de cristal, pero son ellos los que se escandalizan viendo un médico con tatuajes, una mujer que no quiere ser mamá, un hombre con aretes, una pareja atea o dos hombres tomados de la mano”.

Esos jóvenes “que solo piensan en reggeton”, aspiran a un mundo con menos contaminación, donde predominen energías limpias que no destruyan el medio ambiente, y donde tanto los seres humanos como el resto de las especies que conviven en la tierra, no se vean en peligro de extinguirse por la codicia y la especulación económica.

Aspiran también a que se respete la dignidad de las personas a la hora de morir, de acuerdo a sus deseos y convicciones. O que no se le imponga a una adolescente llevar a término un embarazo producto de un violación, solo por cumplir con la agenda de un grupo de fanáticos que no van a hacerse cargo ni del embarazo, ni del niño, ni de la madre.

Esta “generación de cristal” tiene claros sus objetivos, intereses y motivaciones para luchar. Mi hijo y mi hija me han hecho entender las razones que ellos consideran justifican quejarse y ofenderse. En lo personal, no veo nada malo en que las mujeres aspiren y luchen por igualdad de oportunidades laborales y sociales que los hombres. O que las personas LGBTI aspiren a formar una familia con quien ellos decidan compartir su vida, disfrutando exactamente de la misma protección legal que los heterosexuales. O que los niños puedan ser adoptados por cualquier familia que esté dispuesta a darle amor y un hogar con respeto y protección, sin que importe la raza, la religión o la orientación sexual.

You May Also Like