La gallina de los huevos de oro de la economía, ante su mayor desafío

Como horizonte de España se abre la primavera de 2021: “Esperamos y deseamos que a partir de Semana Santa veamos un poco la luz en el horizonte y se vaya recuperando el mercado, no con las cifras de los años previos al Covid, pero sí con unos balances o cuentas de explotación equilibradas que permitan tener los negocios abiertos. Si no, vamos a un desastre absoluto desde el punto de vista económico y social”, concluye.

You May Also Like