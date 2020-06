La furia de Messi: ”Se enojó conmigo y le dijo a Luis Suárez que tenían que meternos siete” – Diez

El Barcelona regresa este sábado a LaLiga para enfrentar al Mallorca en condición de visitante por la jornada 28 y el técnico Vicente Moreno revela una anécdota que vivió con Messi el año pasado.

El entrenador tuvo un encontronazo con el argentino en pleno partido y en aquel momento, tras finalizar el duelo, Moreno expresó en rueda de prensa que Messi ”es un jugador como cualquier otro, puedes tener cualquier situación con él. Hay determinados jugadores que parece que estén en una burbuja y parece que no puedes hablar con ellos”.

Durante la previa del juego, el DT del Mallorca cuenta cómo fueron las cosas y la amenaza que recibió por parte del capitán azulgrana en el túnel de vestuarios.

”Hay una acción que pasa desapercibida. Pero es Messi. Hubo una falta, que después viendo las imágenes, es falta. Hay que reconocerlo, pero a mí en directo no me pareció. Se lo dije al árbitro y a Messi no le pareció bien. Hubo un intercambio de palabras sin más”, comienza diciendo Moreno.

”Mis jugadores me dijeron tras el partido que el culpable de la derrota había sido yo porque había enfadado a Messi. Él estaba enojado y en el túnel de vestuarios, entrando tras el descanso, me dijo que nos iban a meter siete y se lo decía a Luis Suárez, que había que meternos siete”, confiesa.

No volverá a fastidiar a Messi

El Barça acabó llevándose los tres puntos con goleada por 5-2 y el entrenador destaca el comportamiento del rosarino en el terreno de juego.

”No llegó (los siete goles), pero marcó tres. Está bien, es el mejor jugador del mundo. Fíjate el genio que tiene, el carácter que tiene, la rabia que coge, el querer ganar y lo que pasó lo pone más en valor”, apunta.

Ahora Moreno se medirá nuevamente al delantero argentino, pero en una situación completamente diferente. ”Esta vez no me meteré en peleas, no me conviene”, aseguró.