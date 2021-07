La fuga fue controlada pero la contaminación hídrica en Donoso por proceso minero permanece

Para el abogado ambientalista, no hay mayor interés de prevenir, y “este no se soluciona con regalías apelando a la codicia de la gente, sino protegiendo la riqueza que ya tenemos”.

Para Mitchell, la empresa minera no tiene capacidad técnica ni insumos para atender este tipo de incidentes, porque no forma parte de su margen de inversión y se disminuirían las ganancias, “y es una prueba más de que estas actividades no se pueden hacer de forma sostenible como han anunciado”.

You May Also Like