La frontera desmiente a Trump

No es fácil para la policía de fronteras dar estas cifras y explicar a continuación que la situación está bajo control. Solo se entiende con perspectiva histórica. En el año 2000, la Border Patrol detuvo a 1.6 millones de personas en las fronteras. En San Diego, en 1992, detuvieron a 560 mil personas allí. La espiral xenófoba que provocó aquella crisis se nota hoy en la política de California. El despliegue de un muro, tecnología y agentes redujo la cifra hasta 68 mil en 2010. El grueso de la inmigración irregular se desplazó a El Paso y después a Arizona, a medida que se iba sellando la frontera con muros, personal y tecnología. Hoy, la zona cero de la inmigración irregular es McAllen y el sector del Río Grande. Pero las cifras no tienen comparación y los medios para vigilar la frontera tampoco.

En 2014 fueron detenidos 63 mil niños solos en la frontera, 46 mil de ellos en el sector de Río Grande. McAllen se convirtió en la zona cero de la inmigración irregular en EU y en el foco de un fenómeno nuevo para el que no había protocolos ni infraestructura. El agente Isaac Villegas recuerda un día que patrullaba en el condado de Hidalgo, Texas, y de pronto empezaron a salir niños de los arbustos. Un grupo de 26. “Parecía una guardería. Iban apareciendo niños, se me agarraban a la pierna. Llevaban números de teléfono escritos en la piel, papeles con información metidos en los pañales”. Así fue todos los días durante un año en lo que se conoció como la crisis de los menores. El presupuesto para Aduanas y Fronteras es de 13 mil millones de dólares al año, pero nadie había previsto un sistema de atención humanitaria. Sórdidos centros de detención, que deberían estar llenos de contrabandistas, se llenaron de madres y niños.

“A esto no le llamo aprehensiones, lo llamo rescates”. Manuel Padilla, jefe de la Policía de Fronteras del sector de Río Grande, se refiere así a estas personas. No como una amenaza para la seguridad del país, sino como una emergencia humanitaria que hay que atender. Ellos son el mayor desafío que enfrenta la frontera de Estados Unidos (EU) con México, según los encargados de vigilarla.

