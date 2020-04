La francesa SNCF y Treintalia firman este lunes los contratos para competir con Renfe en el AVE

El ‘superregulador’ considera que no se cumplen las condiciones legales para que el contrato de Renfe supere los cinco años, dado que, a pesar de adjudicarse el mayor paquete de frecuencias en estas líneas AVE de los tres en liza (de 86 circulaciones al día), estima que “ no supone un incremento sustancial con respecto a los servicios que ya presta actualmente”.

De su lado, Treintalia y Air Nostrum cuenta con un compromiso del fabricante de los 23 trenes que alquilará (Bombardier) para realizar 16 circulaciones diarias por las referidas tres líneas AVE. No obstante, asegura que no comenzará a operar hasta un año después , en 2022, con una inversión estimada de 200 millones.

No obstante, mientras SNCF asegura que arrancará su servicio el mismo día 14 de diciembre , Ilsa no lo tendrá listo hasta un año después, hasta enero de 2022.

You May Also Like