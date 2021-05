La fragmentación del derecho migratorio

Uno de los mecanismos utilizados para “lidiar” con esta fragmentación es la creación de comisiones o consejos interministeriales especializados en la temática, lo cual en teoría permitiría un “intercambio” de buenas prácticas. No obstante, ante las grandes diferencias que existen entre cada estatuto de protección, lo que se hace en dichas comisiones o consejos, en la práctica, es combatir la fragmentación con más fragmentación. Los procedimientos pre-establecidos en cada una de estas esferas regulatorias son de índole administrativo y no parecen ser garantistas. Quienes solicitan la protección del Estado parecen llevar la carga de la prueba. Ante esta realidad se hace imperativo que nuestras autoridades, al momento de negociar acuerdos bilaterales de flujos controlados, tomen en cuenta la fragmentación de la categoría migratoria ideada para proteger a personas en condiciones de vulnerabilidad.

Los refugiados, por ejemplo, se encuentran bajo la égida del Ministerio de Gobierno, en particular de la Oficina Nacional para la Atención a los Refugiados y la Comisión Nacional de Protección para Refugiados (Decreto Ejecutivo Nº 5 de 2018). Es importante señalar que este Decreto derogó, a su vez, el Decreto Ejecutivo Nº 23 de 1998, que en su título II reglamentaba el estatuto humanitario de protección provisional, quedando este último sin regulación alguna aplicable en Panamá. Por otra parte, los apátridas se encuentran protegidos por el Decreto Ejecutivo Nº 10 de 2019, que establece como autoridad de protección al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados. Cabe resaltar que usualmente los apátridas y los refugiados reciben, hasta cierto punto, un tratamiento análogo debido a algunas similitudes, en cuanto a las necesidades de protección. La cuestión de los asilados es aún más curiosa, pues la propia Corte Suprema de Justicia, en el asunto de María del Pilar Hurtado, señaló que el Decreto Ley 16 de 1960, que reglamentaba el procedimiento para otorgar asilo político en Panamá, fue derogado por el Decreto Ley 3 de 2008 y, hasta el momento, no se ha legislado sobre un procedimiento específico a seguir para conceder el asilo ni sobre la dependencia del Órgano Ejecutivo autorizada para tal fin. Si a esto adicionamos el rol limitado de la Defensoría del Pueblo en cada una de estas temáticas y el hecho de que las víctimas de trata de personas, según la Ley 79 de 2011, caen bajo el paraguas de protección del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio Público, hace aún más evidente la fragmentación.

