La Fórmula 1 se saca de la manga una nueva norma de seguridad que perjudica a Red Bull… y beneficia a Mercedes

No es extraño ver cómo algunos pilotos han salido a pista desde boxes con un neumático mal puesto porque la tuerca no se ha colocado . El mal funcionamiento de las pistolas o un error humano de los mecánicos suele estar detrás de estos problemas, pero sin la presión de ser más rápidos que nadie, muchos se limitarían. Por eso, la FIA ha decidido que a partir del GP de Hungría , que se celebrará el fin de semana del 30 de julio al 1 de agosto, tendrán que ser más lentos.

You May Also Like